Илон Маск рассказал о планах компании SpaceX

Starship во время второго испытательного полета 18 ноября 2023 года / © SpaceX По словам Маска, во время третьего испытательного полета Starship IFT-3 корабль выйдет на орбиту и запустит двигатель в космосе, чтобы он питался от малого бака.
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