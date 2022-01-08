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«Корейский Зомби» отреагировал на вызов Александра Волкановски

Рейтинговый полулегковес UFC Чен Сон Джон, известный под прозвищем «Корейский Зомби», сообщил, что принимает вызов действующего чемпиона Александра Волкановски.

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