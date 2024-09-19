🇸🇾🇺🇦🏴 Из сирийских государственных СМИ сообщают, что в Идлибскую зону деэскалации прибыли 250 украинских военнослужащих для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» применению беспилотников.
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🇸🇾🇺🇦🏴 Из сирийских государственных СМИ сообщают, что в Идлибскую зону деэскалации прибыли 250 украинских военнослужащих для обучения боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» применению беспилотников.
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