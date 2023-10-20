RT: Санкт-Петербург стал лидером рейтинга самых красивых мест в РФ в октябре

Санкт-Петербург и Ленинградская область возглавили рейтинг регионов по красоте в октябре. Также в топ-3 оказались Алтай и Иркутская область, передает RT со ссылкой на результаты исследования, проведенного сервисом "Туту.
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