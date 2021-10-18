«Еврохим» купил «Балтийский карбамидный завод». Группа ИСТ Александра Несиса продала то, чего нет

Компании ООО «Балтийский карбамидный завод» и ООО «Балтийский терминал удобрений» были проданы Александром Несисом АО «Международная химическая компания«Еврохим» и АО «Сибирская угольная энергетическая компания» Андрея Мельниченко.
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