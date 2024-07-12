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Как не облысеть: Росконтроль назвал самую опасную краску для волос

Как не облысеть: Росконтроль назвал самую опасную краску для волос

Как не облысеть: Росконтроль назвал самую опасную краску для волос Юлия ЧелкановаКонтроль России представил отчет, в котором назвал краситель для волос ELEA Professional COLOUR&CARE самым опасным продуктом на рынке.

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