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Ростех

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Лайнер МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Лайнер МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Фото: Объединенная авиастроительная корпорация Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21, оснащенный новыми российскими системами и агрегатами, впервые поднялся в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании «Яковлев» Объединенной авиастроительной корпорации Госкорпорации Ростех.

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