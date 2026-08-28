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Русская весна

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Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

Основательница Wildberries возглавила рейтинг богатейших женщин России

Основательница Wildberries Татьяна Ким возглавила рейтинг 20 богатейших женщин России по версии Forbes, журнал оценивает её состояние в 5 миллиардов долларов.

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