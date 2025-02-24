Проблема с крыльями: как F-35 может оказаться «оружием» Вашингтона для подчинения Евросоюза

Хотя «восстание» европейских «союзников» против Вашингтона в вопросе дальнейшей поддержки киевского режима, безусловно, стало настоящей сенсацией, надо понимать, что у этой фронды есть вполне чёткие рамки.
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