Зеленскому напомнили об обязательствах Украины перед Европой по ресурсам

Еврокомиссия рассчитывает, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский продолжит выполнять обязательства по меморандуму о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, который был подписан с Европейским союзом в 2021 году, несмотря на недавнее соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.