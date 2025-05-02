Зеленскому напомнили об обязательствах Украины перед Европой по ресурсам

Еврокомиссия рассчитывает, что Украина и ее лидер Владимир Зеленский продолжит выполнять обязательства по меморандуму о стратегическом партнерстве в сфере критически важных минералов, который был подписан с Европейским союзом в 2021 году, несмотря на недавнее соглашение между Киевом и Вашингтоном по редкоземельным металлам.
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