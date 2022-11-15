«Дорожники отреагировали вовремя»: Локоть о зимнем содержании улиц в Новосибирске

В мэрии Новосибирска делают вид, что уборка улиц от снега и наледи идет по плану. Сегодня на аппаратном совещании чиновники доложили градоначальнику, что все под контролем, а мэр удовлетворенно констатировал, что дорожники отработали хорошо.