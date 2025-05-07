Белый дом назвал решение исключить Россию из G8 очень глупым

Дональд Трамп считает, что сейчас не лучшее время для того, чтобы приглашать Россию в G7. Он описал решение исключить Россию из G8 как «очень глупое» и отметил, что это могло бы предотвратить нынешнюю ситуацию.
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