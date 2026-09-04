Враг охотится на жителей Донбасса: в ЛНР убита девочка и взрослый, ранены 9 человек

Враг продолжает наносить преступные прицельные удары по мирным жителям в российских регионах. Глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил, что за минувшие сутки в результате ударов погибли два мирных жителя, ещё девять получили ранения.
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