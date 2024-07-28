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WP: истребители F-16 не исправят положение ВСУ

WP: истребители F-16 не исправят положение ВСУ

Существенных изменений после того, как Вооружённые силы Украины (ВСУ) начнут использовать истребители F-16 в боевых действиях, ожидать не стоит, пишет газета The Washington Post, ссылаясь на информацию от украинских и западных чиновников.

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