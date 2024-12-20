Любимые места микробов: 10 самых негигиеничных вещей

На некоторых из этих предметов количество опасных микроорганизмов в сотни раз превышает их число на сиденье унитаза в общественном туалете! Мы расскажем, как долго микробы сохраняются на различных поверхностях.
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