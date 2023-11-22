“Запрещено въезжать на территорию РФ”, – в России предложили “закрутить гайки” иноагентам

Комику Максиму Галкину*, рэперу Алишеру Моргенштерну*, журналисту Юрию Дудю*, юмористу Семену Слепакову*, рок-музыканту Андрею Макаревичу* и другим иноагентам РФ хотят закрыть дорогу на столь ненавистную Родину.
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