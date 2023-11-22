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“Запрещено въезжать на территорию РФ”, – в России предложили “закрутить гайки” иноагентам

“Запрещено въезжать на территорию РФ”, – в России предложили “закрутить гайки” иноагентам

Комику Максиму Галкину*, рэперу Алишеру Моргенштерну*, журналисту Юрию Дудю*, юмористу Семену Слепакову*, рок-музыканту Андрею Макаревичу* и другим иноагентам РФ хотят закрыть дорогу на столь ненавистную Родину.

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Комментарии
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ИГОРЬ честнодумов
Верно! Они выбрали позицию в своей жизни, так пусть за неё и платят!
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17 час.
Natalia Ivanova
Иноагент Андрей Макаревич получает бабло за звание народного артиста от России? Если получает, то те кто ему платит те же самые иноагенты - всех выслать на хрен из России на вечно.
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17 час.

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