“Запрещено въезжать на территорию РФ”, – в России предложили “закрутить гайки” иноагентам

Верно! Они выбрали позицию в своей жизни, так пусть за неё и платят!

Natalia Ivanova

Иноагент Андрей Макаревич получает бабло за звание народного артиста от России? Если получает, то те кто ему платит те же самые иноагенты - всех выслать на хрен из России на вечно.