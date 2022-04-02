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Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Подмосковные полицейские задержали подозреваемого в незаконном обороте наркотиков

Сотрудники Управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из отдела уголовного розыска УМВД России по Одинцовскому г.

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