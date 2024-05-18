Тюменские власти направили 7 млрд рублей на строительство дорог

На создание тюменских дорог выделили семь миллиардов рублей. В городе сделали 11 дорожных объектов. Об этом сообщил заместитель главы города Андрей Пилипчук на публичных слушаниях об исполнении бюджета за 2023 год.
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