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Царьград

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Регионы России атаковали 105 украинских дронов сегодня ночью

Регионы России атаковали 105 украинских дронов сегодня ночью

Минобороны сообщило об уничтожении более ста украинских БПЛА сегодня ночью.Минувшей ночью средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 105 беспилотников, запущенных террористическим киевским режимом.

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