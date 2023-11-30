Седовласый мужчина ушел из дома и бесследно исчез в Приморье

В Приморье объявлены поиски 62-летнего Виктора Стецюка из Уссурийска. 20 октября 2023 года мужчина ушёл из дома по улице Агеева, 50, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на ПРОО "ПримПоиск" Приметы: рост 175 см, худощавого телосложения, волосы седые.