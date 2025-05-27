Военно-промышленное производство в России на подъеме, несмотря на западные прогнозы. Со значительным ростом выпуска ракет и беспилотников, Москва укрепляет свои позиции на Украине и повышает обороноспособность перед активными действиями НАТО.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии