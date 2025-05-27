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Российская оборонка против ожиданий: производство ракет выросло в 2023 году

Российская оборонка против ожиданий: производство ракет выросло в 2023 году

Военно-промышленное производство в России на подъеме, несмотря на западные прогнозы. Со значительным ростом выпуска ракет и беспилотников, Москва укрепляет свои позиции на Украине и повышает обороноспособность перед активными действиями НАТО.

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