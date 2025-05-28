Лавров анонсировал новый раунд российско-украинских переговоров

Дата второго раунда переговоров России и Украины будет объявлена в ближайшее время. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров на 13-й международной встрече высоких представителей по вопросам безопасности.
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