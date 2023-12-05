Представитель Росреестра пояснил детали индикатора риска, связанного с использованием геодезического оборудования, не прошедшего поверку

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Росреестром», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил заместитель начальника Управления государственного геодезического и земельного надзора Росреестра Сергей Анохин.
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