Представитель Росреестра пояснил детали индикатора риска, связанного с использованием геодезического оборудования, не прошедшего поверку

Об этом в ходе круглого стола на тему «Обсуждение предложений по оптимизации индикаторов риска в контрольно-надзорной деятельности с Росреестром», организованного аппаратом Уполномоченного при Президенте России по защите прав предпринимателей Бориса Титова, сообщил заместитель начальника Управления государственного геодезического и земельного надзора Росреестра Сергей Анохин.