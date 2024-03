ИИ для монетизации EA, НГ+ в Spider-Man 2, Apple vs. Epic: новый раунд, прокачка в VTM Bloodlines 2…

Аналитики Virtuos выяснили, сколько лет должна настояться игра, чтобы пора было выпускать её ремастер или ремейк; Electronic Arts собирается активно внедрять ИИ в разработку игр; авторы This is the Police продемонстрировали безумную генерацию событий в их новой игре Hollywood Animal; Epic Games вновь учинила Apple в монопольном беспределе; The Chinese Room рассказала о клане Бруха и прокачке героя в Vampire: The Masquerade — Bloodlines 2; Capcom показала геймплей Kunitsu-Gami: Path of the Goddess и .