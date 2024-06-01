Во всех изученных яичках мужчин и собак нашли микропластик

Исследование, опубликованное в The Guardian, показало, что микропластические частицы были найдены в яичках 23 мужчин в возрасте от 16 до 88 лет, а также в тестикулах 47 собак, полученных из ветеринарных клиник.
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