Чарующий обман: 4 трюка, c помощью которых орхидеи привлекают насекомых

Коварные красавицы образуют хитроумные ловушки, в которые они ловко заманивают опылителей Орхидеи, появившись на Земле вместе с другими цветковыми растениями, начали активно развиваться 40 миллионов лет назад.
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