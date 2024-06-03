Лера Кудрявцева и Наташа Королёва устроили скандал в студии ТВ

Королёва поругалась с Кудрявцевой прямо на съёмках шоу "ВИА Суперстар"В минувшее воскресенье на телеканале НТВ вышел 4 выпуск шоу "ВИА Суперстар", в ходе которого "чуть не подрались" Наташа Королёва и Лера Кудрявцева.
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