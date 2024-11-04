Трамп победит, и поднимется страшный шум. Все столицы ждут сверхъестественного в США, Турция – тоже

Грядущие выборы в Америке обычно привлекают различные СМИ, но не в этот раз, отмечает Yeni Şafak. По мнению автора, США исчерпали свой кредит доверия, и если на выборах победит Трамп, то в стране будет хаос и начнется борьба.
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