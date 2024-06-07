Доброй ночи, Империя. Тут посольство Китая в США решило напомнить всему миру, кто же на самом деле представляет угрозу и опубликовало список стран, подвергнутых по той или иной причине бомбардировкам Америки: • Япония 6.
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