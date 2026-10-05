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Аргументы и Факты

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Врач Уланкина сказала, как повысить иммунитет против новых штаммов гриппа

Врач Уланкина сказала, как повысить иммунитет против новых штаммов гриппа

Ежедневная получасовая ходьба может укрепить иммунитет против новых штаммов гриппа. Об этом NEWS.ru рассказала врач Ольга Уланкина.

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