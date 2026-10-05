Врач Уланкина сказала, как повысить иммунитет против новых штаммов гриппа

Ежедневная получасовая ходьба может укрепить иммунитет против новых штаммов гриппа. Об этом NEWS.ru рассказала врач Ольга Уланкина.
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