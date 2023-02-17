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Серхио Юль, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании

Разыгрывающий «Реала» Серхио Юль, скорее всего, пропустит оставшиеся матчи Кубка Короля Испании. Об этом рассказал главный тренер мадридцев Чус Матео.

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