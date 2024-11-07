Леониду Слуцкому мешает Ленин

Валера Полуянов

Это не важно где ты был и кем, если хреновато выглядишь, так пить меньше надо, вот оскорблять тебя не кто не думал. Просто дали понять что откуда прилетело. И кто в этом виновен. Если ты недалек так сучится начал. Или обидно за правду стало. На возраст косить стал. Ты не старше меня, просто туп как среднее партийное звено. Оно не когда умом не отличалась. Наглость и цинизмом да. Так что рот прикрой. И думай о чем говоришь.