Политика как он...
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Политика как она есть

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Леониду Слуцкому мешает Ленин

Леониду Слуцкому мешает Ленин

О, коммунисты с эсерами поругались? Как в старые добрые временя! И опять - из-за Ленина. Ленин всегда вызывал у людей самой разной эмоциональной и политической окраски сильные чувства.

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Комментарии
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Генрих
Слуцкий назначен для того, чтобы дискредитировать ЛДПР и покойного вождя Жириновского. Иных поводов для пребывания этого дубового пенька на руководящей должности не наблюдаю.
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1 час.
Генрих
А твои финансы будут обслуживать содержание ельцын-центра...
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1 час.
Валера Полуянов
Это не важно где ты был и кем, если хреновато выглядишь, так пить меньше надо, вот оскорблять тебя не кто не думал. Просто дали понять что откуда прилетело. И кто в этом виновен. Если ты недалек так сучится начал. Или обидно за правду стало. На возраст косить стал. Ты не старше меня, просто туп как среднее партийное звено. Оно не когда умом не отличалась. Наглость и цинизмом да. Так что рот прикрой. И думай о чем говоришь.
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44 мин.

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