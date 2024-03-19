Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Концепция поменялась

Как там было в старом анекдоте про пьяного генерала? «Концепция изменилась».Два года основной идеей перемоги укруины было «Мы нанесём русским ужасные потери, они возмутятся, восстанут против Путина, свергнут его и радостно станут колонией Великой укруины».

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