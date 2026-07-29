В Котовске за 37 млн рублей продают ресторан "Посейдон"

В Котовске продают ресторан «Посейдон», который располагается на берегу Цны, при въезде в город. Объявление о продаже предприятия общественного питания, хорошо известного не только в Котовске, но и за его пределами, размещено на Авито.
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