Страна и люди
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Страна и люди

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2-х российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

2-х российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

На Камчатке двух военных отправили в колонию за отказ от участия в СВО На Камчатке двух российских военнослужащих приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях.

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