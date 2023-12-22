2-х российских военных отправили в колонию за отказ участвовать в СВО

На Камчатке двух военных отправили в колонию за отказ от участия в СВО На Камчатке двух российских военнослужащих приговорили к двум с половиной годам колонии-поселения за отказ от участия в боевых действиях.
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