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Царьград

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Крокодил Люцифер переехал в зимний вольер в зоопарке Ростова

Крокодил Люцифер переехал в зимний вольер в зоопарке Ростова

Сиамского крокодила по кличке Люцифер первым перевели в зимний террариум с подогреваемым бассейном и лампами из-за октябрьского похолодания в Ростове-на-Дону.

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