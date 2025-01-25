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Петербургский дневник

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В России начнут оценивать генетические риски у будущих родителей

В России начнут оценивать генетические риски у будущих родителей

Такую задачу поставил Владимир Путин перед федеральным правительством и региональными властями В России будущих родителей будут подвергать генетическому тестированию, чтобы оценить шансы развития наследственных заболеваний у ребенка.

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