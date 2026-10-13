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Царьград

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"Лео уже не тот": Папарацци показали ДиКаприо на пляже с молодой возлюбленной

"Лео уже не тот": Папарацци показали ДиКаприо на пляже с молодой возлюбленной

51-летний Леонардо ДиКаприо оказался в центре внимания после пляжного отдыха на Гавайях. Актёра заметили вместе с 28-летней итальянской моделью Витторией Черетти.

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