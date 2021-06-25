Санду отрицает причастность к похищению экс-судьи: «Встретимся в суде»

Президент Молдавии Майя Санду отрицает, что её администрация была информирована о готовящемся похищении в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса, а находящяяся в её подчинении Служба информации и безопасности содействовала этому преступлению.
Президент Молдавии Майя Санду отрицает, что её администрация была информирована о готовящемся похищении в Кишиневе украинского экс-судьи Николая Чауса, а находящяяся в её подчинении Служба информации и безопасности содействовала этому преступлению.
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