"Недобитки": Маргарита Симоньян жестко прошлась по бывшей УССР. Зачем Сталин сохранил им жизнь?

В пятницу Маргарита Симоньян участвовала в ток-шоу Романа Бабаяна, где назвала У недобитками. В качестве примера она привела реальную историю из жизни своей семьи — когда родственники были челноками и ездили в Польшу, по-русски они боялись говорить не в Европе, а в бывшей УССР.