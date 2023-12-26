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"Недобитки": Маргарита Симоньян жестко прошлась по бывшей УССР. Зачем Сталин сохранил им жизнь?

"Недобитки": Маргарита Симоньян жестко прошлась по бывшей УССР. Зачем Сталин сохранил им жизнь?

В пятницу Маргарита Симоньян участвовала в ток-шоу Романа Бабаяна, где назвала У недобитками. В качестве примера она привела реальную историю из жизни своей семьи — когда родственники были челноками и ездили в Польшу, по-русски они боялись говорить не в Европе, а в бывшей УССР.

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Комментарии
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николай лейчинский
Держу пари : Вова Питерский оставит У без Ч моря .
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3 час.
Галина Смирнова
Мы так долго плевали в Сталина, что Боженька уже не выдержал и решил таки показать нам, что такое враги народа....
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2 час.
АИ
Анатолий Ишимбаев
По просьбе Хрущева он это сделал.
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51 мин.

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