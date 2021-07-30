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Ресторан Goose Goose открыл летнее пространство во дворе-колодце. Оно рассчитано на 25 мест, двор украсили живыми растениями

Ресторан Goose Goose открыл летнее пространство во дворе-колодце. Оно рассчитано на 25 мест, двор украсили живыми растениями

Goose Goose на Большой Конюшенной улице, 27 открыл летнее пространство во дворе-колодце при заведении, сообщили «Бумаге» представители ресторана.

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