Взрывы прогремели в Кривом Роге и Днепропетровске, сообщает украинское издание «СТРАНА.ua» на фоне воздушной тревоги.
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