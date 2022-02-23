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Хоркина о том, что российские гимнастки не выступят на турнире в Киеве: «Я за то, чтобы спорт с политикой никогда не смешивался»

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Светлана Хоркина прокомментировала решение сборной России по художественной гимнастике не ехать на этап Гран-при в Киеве.

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