Мощный ветер вызвал пожар в российском регионе

Мощный ветер в Ставропольском крае вызвал пожар на трансформаторной подстанции. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, в станице Ессентукской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции, часть улиц осталась без света.
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