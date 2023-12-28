Мощный ветер вызвал пожар в российском регионе

Мощный ветер в Ставропольском крае вызвал пожар на трансформаторной подстанции. По словам главы Предгорного округа Николая Бондаренко, в станице Ессентукской произошло сразу восемь обрывов проводов и возгорание на трансформаторной подстанции, часть улиц осталась без света.