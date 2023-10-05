Клава Кока коротко ответила хейтерам, критикующим её нового возлюбленного

Певица написала в соцсетях лишь одну фразу: «Настроение: удалить соцсети». Фото: из открытых источников Так она отреагировала на критику Александра Поверина, которого она выбрала в качестве жениха на шоу «Сердце Клавы».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии