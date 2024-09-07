В Златоусте Челябинской области сотрудники полиции разыскали потерявшуюся в лесу 77-летнюю женщину

Семья златоустовцев Гаун поблагодарила сотрудников полиции за поиски потерявшейся родственницы. На имя начальника Отдела МВД России по Златоустовскому городскому округу полковника полиции Анатолия Тульского поступило письмо с теплыми словами в адрес всего коллектива и особенно оперуполномоченного уголовного розыска старшего лейтенанта полиции Анастасии Сергеевой.
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