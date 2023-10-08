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Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Палестине

Посольство не получало данных о пострадавших россиянах в Палестине

Информации о возможных пострадавших или жертвах среди россиян на Западном берегу в ходе эскалации конфликта Израиля с сектором Газа не поступало, сообщила РИА Новости пресс-секретарь российской дипломатической миссии в Рамалле Алия Зарипова.

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