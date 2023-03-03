Видео: дроны выследили и уничтожили боевика ВСУ, укрывшегося в доме

Появилось видео совместной операции двух российских беспилотников в Макеевке. Патрулирующий донбасский город разведывательный квадрокоптер РФ обнаружил в частном секторе блиндаж ВСУ и боевика, несущего дежурство в полуразрушенном доме поблизости.