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Видео: дроны выследили и уничтожили боевика ВСУ, укрывшегося в доме

Видео: дроны выследили и уничтожили боевика ВСУ, укрывшегося в доме

Появилось видео совместной операции двух российских беспилотников в Макеевке. Патрулирующий донбасский город разведывательный квадрокоптер РФ обнаружил в частном секторе блиндаж ВСУ и боевика, несущего дежурство в полуразрушенном доме поблизости.

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