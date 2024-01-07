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Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бойца СВО в Ульяновске

Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бойца СВО в Ульяновске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившейся информации о нападении на участника спецоперации в Ульяновске, об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.

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