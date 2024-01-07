Бастрыкин поручил возбудить дело после нападения на бойца СВО в Ульяновске

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после появившейся информации о нападении на участника спецоперации в Ульяновске, об этом говорится в Telegram-канале СК РФ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии