Венесуэла: трое солдат были убиты и двое ранены после того, как солдат открыл огонь по авиабазе мэра Буэнавентуры Вивас, которая находится на одной территории с международным аэропортом мэра Буэнавентуры Вивас (STD/SVSO), обслуживающим Санто-Доминго в штате Тачира, в вечерние часы 20 октября.
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